Peste 100 de deputaţi de la PNL, USR şi PMP îi cer demiterea lui George Ivaşcu. Semnatarii îşi arată îngrijorarea "profundă" faţă de "incapacitatea" Guvernului de a administra buna desfăşurare a sărbătorii de la 1 Decembrie. Deputaţii Opoziţiei consideră necesară o dezbatere publică având ca temă găsirea de soluţii pentru reconsiderarea unui plan naţional dedicat Centenarului Marii Uniri.

Potrivit moţiunii, România are zero proiecte aprobate, zero proiecte finanţate şi zero proiecte implementate la nivel naţional pentru... citeste mai mult

