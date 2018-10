PowerNet, companie cu capital integral românesc, a sărbatorit 19 ani de la înfiinţare, timp în care prin determinare şi activitate susţinută a reuşit să obțină o mare vizibilitate în domeniile de externalizare a serviciilor şi integrarea soluţiilor IT, concurând cu succes marile firme internationale.

Compania a acumulat în toți acesti ani o vastă experienţă în piaţa IT românească și s-a impus prin seriozitate și maturitate. “TECH PARTY – evenimentul prin care am sărbătorit toată această activitate, a... citeste mai mult

azi, 17:32