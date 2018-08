Oportunitate de business in Romania: Franciza Murfatlar revine pe piata Murfatlar relanseaza strategia de extindere a companiei prin franciza, si isi propune sa ajunga la 100 de crame pana in 2020.

Crama Murtfatlar, fostul lider al marcilor de vinuri de pe piata autohtona are ca obiectiv cresterea vanzarilor, extinderea companiei si recastigarea pimului loc in clasamentul producatorilor de vinuri romanesti.

Astfel, Crama Murfatlar reia proiectul pentru franciza brandului, prin care antreprenorii isi pot deschide propria afacere, afiliata marelui producator.

Potrivit specialistilor, deschiderea unei afaceri cu vinuri poate fi o idee foarte buna, fiindca piata romaneasca nu a ajuns inca... citeste mai mult