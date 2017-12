Spectaculos cu adevarat este faptul ca Adrian Nastase cere un congres al PSD anul viitor, spune jurnalista.

" ' Partidul are nevoie in primavara de un congres pentru a se discuta strategia pentru viitor. Este nevoie ca oamenii din partid sa se stranga si sa stabileasca o noua strategie, dupa ce timp de un an de zile ne-au facut pulbere tot felul de persoane, mai mult sau mai putin pricepute'.

Nu cred este vorba sub nicio forma de vreo revenire a lui Adrian Nastase. Nu cred ca ea este posibila, nu atat din cauza condamnarilor, ele reprezinta medalie de merit in PSD, ci pentru ca n-a fost... citeste mai mult

ieri, 16:46 in Politica, Vizualizari: 39 , Sursa: Realitatea in