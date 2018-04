Operatorul reţelei de electricitate poloneze are ambiţii globale

PSE, operatorul reţelei de furnizare a energiei electrice din Polonia, are în vedere investiţii în valoare de 13 mld. zloţi (3,10 mld. euro) până în 2027 în scopul creşterii potenţialului său de a absorbi energie din surse regenerabile, a declarat CEO-ul acestuia Eryk Klossowski, potrivit Warsaw Voice.

De asemenea, PSE are în vedere trei noi conexiuni între reţeaua poloneză şi sistemele Danemarcei, Suediei şi Lituaniei, însă discuţiile în acest sens sunt doar la... citeste mai mult