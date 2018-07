„In cursul zilei de 30 iulie 2018 a fost semnalata o campanie de phishing pe e-mail care vizeaza clientii Orange si prin care se colecteaza datele de autentificare din aplicatia My Orange, insa aceasta campanie nu este realizata si trimisa de catre Orange Romania”, se arată în emailul de avertizare trimis de companie clienţilor săi. E-mailul trimis in cadrul acestei campanii are subiectul "Orange Romania iti daruieste 1000 de puncte Thank You !!" si promite 1000 de puncte Thank You si posibilitatea de a achizitiona in termen de 24 de ore, din aplicatia My... citeste mai mult

