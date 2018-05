Nici nu s-a incheiat bine miniconcediul de Paste, cu oferte in destinatii pentru toate gusturile si buzunarele, ca operatorii in turism se intrec in ofertele de 1 mai. Si daca de Paste cei mai multi au petrecut in mod traditional, de 1 mai, acum vor...

Informatia zilei MM, 19 Aprilie 2012