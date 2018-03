Luni, 12 Martie, 23:02 Robert Moldoveanu a reușit primul său gol pentru Dinamo în Liga 1 și a vorbit după victoria echpei sale din meciul cu Gaz Metan Mediaș, scor 3-0. "Sunt fericit că am luat cele trei puncte şi că am marcat. Am aşteptat de...

Gazeta Sporturilor, 12 Martie 2018