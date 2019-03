Poliţia din regiunea More og Romsdal a transmis că nava are probleme la motor şi toţi cei aflaţi la bordul vasului sunt aduşi la mal.

WATCH: Viking Sky cruise ship with more than 1,000 people on board has declared a mayday outside of Norway following an engine failure due to rough weather. Evacuation underway, but strong winds makes it difficult. Multiple people have been hurt#VikingSky pic.twitter.com/bkFTqtY3tv

— BNL NEWS (@BreakingNLive) March 23, 2019

Agenţia de salvare maritimă din Norvegia a anunţat că MV Viking Sky a solicitat ajutor din cauza valurilor mari şi a vântului puternic. Cinci... citeste mai mult

