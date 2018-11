Opera Naţională Română din Cluj-Napoca are deosebita plăcere de a vă invita duminică, 25 noiembrie 2018, de la ora 18:30, la premiera absolută ”Poveste românească”, operă-frescă aflată sub semnătura compozitorului Dan Variu și a libretistei Cosmina Timoce-Mocanu.

Aflat sub aura Centenarului Marii Uniri căruia îi este dedicat în mod excepțional, spectacolul-eveniment surprinde esența istoriei neamului nostru, a devenirii sale culturale, naționale și statale, într-o poveste ce impresionează prin... citeste mai mult