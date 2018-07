La un an după ce General Motors a renunţat la producătorul auto european Opel, marca este din nou profitabilă sub noul proprietar, compania franceză PSA Group, după aproape două decenii de pierderi, notează Bloomberg.

Revenirea arată că CEO-ul PSA Carlos Tavares culege roadele eforturilor de a determina sindicatele Opel să accepte eliminări de locuri de muncă şi ale reducerilor dramatice de costuri. Tavares a redus de asemenea cheltuielile de dezvoltare.

„Este cea mai rapidă revenire la care am asistat în industria auto în mulţi ani“, arată Hose Asumendi, analist JP Morgan.

