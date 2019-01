În 2019, aniversează 120 de ani de la fabricarea primului automobil al companiei, iar constructorul german a pregătit o serie de evenimente speciale. De asemenea, constructorul din Russelsheim promite să ofere și câteva ediții speciale derivate din modelele aflate în gamă. Corsa este primul model pe care nemții au ales să-l promoveze sub noua campanie "Opel. Born in Germany. Made for everyone.". Ediția specială pregătită de Opel se numește Corsa "120 Edition" și promite câteva modificări estetice și un pachet generos de dotări.

Opel Corsa "120 Years" va fi echipat cu jante din aliaj cu diametrul de 15 inch, accesorii... citeste mai mult

ieri, 16:39 in Auto, Vizualizari: 17 , Sursa: Automarket in