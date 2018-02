Are un volum imens, este deosebit de practic şi versatil, are una sau două uşi glisante şi poate fi comandat în versiunea scurtă (4,40 metri) sau lungă (4,75 metri) şi cu cinci sau şapte locuri. În partea din spate, modelul are trei scaune individuale, toate cu sisteme ISOFIX pentru scaun de copil. Da, noul Opel Combo nu mai are nimic în comun cu Fiat Doblo, acum este frate cu noul Citroen Berlingo.

Este echipat cu sistemele de asistenţă tehnică binecunoscute din segmentele compact sau SUV, precum sistemul de detectare a somnolenţei şoferului, camera video pentru marşarier cu vedere panoramică la 180°, afişajul pe parbriz,... citeste mai mult

ieri, 19:08 in Life, Vizualizari: 45 , Sursa: Adevarul in