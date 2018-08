OPC a amendat Bancpost. Prejudicii de sute de milioane de euro

eMAG a anuntat pe 15 aprilie ca preia magazinul online PC Garage, iar compania spune ca in doua-trei luni tranzactia ar putea fi incheiata si in 2017 PC Garage poate fi lansat in prima piata externa, a spus Iulian Stanciu, CEO al eMAG. El spune ca PC...

Hot News, 18 Mai 2016