ONU a stabilit care este cea mai FERICITA tara din lume!

Expertii Natiunilor Unite au publicat un nou clasament al celor mai fericite tari din lume. Analizand un pachet de indicatori care influenteaza gradul de confort al vietii in 156 de state incluse in top, autorii raportului au plasat pe prima pozitie Finlanda.



Este vorba de World Happiness Report elaborat pe baza datelor valabile pentru 2017. Printre criteriile luate in considerare in elaborarea lucrarii, se numera durata de viata, asigurarea a tot ceea ce inseamna asistenta sociala si medicala, precum si nivelul de coruptie din tarile supuse analizei.

Pe pozitia a doua s-a situat Norvegia, liderul de anul trecut al clasamentului. Printre cele mai... citeste mai mult