Numărul de companii dizolvate a crescut în primele 11 luni ale anului trecut cu 13,94%, la 32.115 companii, faţă de 28.186 firme în perioada similară din 2017, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 6.289 firme (în creştere cu 14,87% faţă de primele 10 luni din 2017) şi în judeţele Timiş - 1.725 (plus 23,57%), Cluj - 1.707 (plus 39,23%) şi Constanţa - 1.488 (plus 5,31%). Numărul cel mai mic de firme dizolvate a fost înregistrat în judeţele... citeste mai mult