Numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate intrate în insolvenţă a crescut cu 11,97% în primele cinci luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2017, la 3.686, reiese din datele publicate pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), scrie Agerpres.

Cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă sunt în Bucureşti, respectiv 737 (plus 2,50% faţă aceeaşi perioadă din 2017) şi în judeţele Bihor - 237 (plus 22,16%), Iaşi - 213 (plus 4,41%) şi Timiş - 181 (plus 27,46%). Numai în luna mai au intrat în insolvenţă 721 de firme şi PFA-uri.

Pe domenii de activitate, cel mai mare