Dintre acestea, cele mai multe sunt în Bucureşti, respectiv 737 (plus 2,50% faţă aceeaşi perioadă din 2017) şi în judeţele Bihor - 237 (plus 22,16%), Iaşi - 213 (plus 4,41%) şi Timiş - 181 (plus 27,46%). Numai în luna mai au intrat în insolvenţă 721 de firme şi PFA-uri. Din punct de vedere al domeniilor de activitate, cele mai multe societăţi intrate în astfel de proceduri sunt în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 1.130 (plus 13,68%). Un număr de 226 de insolvenţe s-au raportat numai... citeste mai mult