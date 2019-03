Demersul are ca scop trimiterea unor scrisori liderilor din 193 de ţări, prin care să răspândească mesajul păcii. Evenimente în acest sens vor avea loc pe 14 martie în 83 de oraşe mari din întreaga lume, inclusiv la New York, Delhi, Frankfurt, Sydney, Cape Town, Istanbul, Seul şi Londra.

Campania Scrisorilor Păcii este organizată ca parte a celei de-a treia comemorări anuale a Declaraţiei pentru Pace şi are ca scop obţinerea de sprijin civil pentru cooperarea interguvernamentală în vederea încheierii conflictelor armate. Participanţii, din care vor face parte şi membrii Comitetului Internaţional al Păcii compus din experţi în legislaţie... citeste mai mult

