One Weekend to Remember, cel mai mare festival de dansuri latino din Oltenia, se deschide astăzi în Craiova. Evenimentul, care se află la a doua ediţie, se desfăşoară la Casa de Cultură a Studenţilor pe parcursul a trei zile, şi reuneşte campioni naţionali şi internaţionali, dansatori profesionişti şi amatori de salsa, bachata, kizomba, rueda de casino, semba şi afro-house. „Este cel mai mare festival din Oltenia şi unul dintre cele mai mari din România, iar anul acesta am reușit să avem un număr... citeste mai mult