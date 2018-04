BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat noi personaje precum Germa 66 sau familia Vinsmoke pentru ONE PIECE WORLD SEEKER. Mai mult, a fost anunțat oficial și data de lansare a jocului ONE PIECE GRAND CRUISE, acesta urmând să devină disponibil pe PlayStation VR începând cu 22 mai 2018.

Germa 66 și familia Vinsmoke sosesc pe insula Jail, frații lui Sanji, Ichiji, Niji și Yonji fiind confirmați să-și facă apariția în ONE PIECE WORLD SEEKER. Ichiji, cel mai mare dintre frații Vinsmoke este... citeste mai mult

