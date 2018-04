ONE PIECE BOUNTY RUSH disponibil pe dispozitivele mobile

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat disponibilitatea la nivel mondial a jocului ONE PIECE BOUNTY RUSH, atât în cadrul App Store pentru iOS, cât și Google Play pentru Android. Lansarea a fost precedată de o campanie de preînregistrare, pe durata căruia peste 1 milion de fani s-au înscris pentru a fi printre primii care pot juca noul titlu. Bazat pe populara serie de anime One Piece, ONE PIECE BOUNTY RUSH este un joc de acțiune PvP care grupează jucătorii în echipe de câte patru în cadrul modurilor competitive și cooperative.... citeste mai mult

