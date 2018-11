Prima ediție a festivalului internațional de jazz indoor, One Jazz Festival, va avea loc în perioada 9-10 noiembrie la Teatrul Municipal din Baia Mare. “One Jazz Festival propune un line-up variat, cu artiști consacrați din țară și din străinătate.

Balogh Roland – Finucci Bros Quartet (Ungaria), Sorin Zlat Trio (România/Brazilia), Alex Calancea Band (Republica Moldova), Dusha Connection (Austria) sunt trupele care vor concerta pe scena teatrului în cele 2 zile de festival”. Echipa ONE Jazz Festival are în palmares organizarea primelor două ediții a festivalului... citeste mai mult