OMV Petrom a facut profit de 2,489 miliarde de lei in 2017 si propune un dividend unitar de 0,02 lei Pentru anul 2017, OMV Petrom a raportat un profit net de 2,489 miliarde de lei, in crestere cu 140% fata de anul 2016.

Valoarea vanzarilor consolidate a fost de 19,435 miliarde de lei, cu 17% mai mare decat in 2016, datorita vanzarilor in crestere in toate segmentele de activitate ca urmare a conditiilor economice imbunatatite. Vanzarile din Downstream Oil au reprezentat 74% din totalul vanzarilor consolidate, vanzarile... citeste mai mult