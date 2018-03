OMV: Nu ne amuza deloc faptul ca, acum, conducta BRUA se opreste in Ungaria

Manfred Leitner, membru al board-ului executiv al grupului austriac OMV responsabil cu activitatea de downstream, a declarat la Londra, cu ocazia prezentarii strategiei companiei pana in anul 2020, ca grupul "nu este deloc amuzat" de incertitudinile legate de traseul conductei internationale BRUA, transmite Profit.ro.

"Nu ne amuza deloc faptul ca, acum, conducta BRUA se opreste in Ungaria. Este acum in discutie atragerea Slovaciei in proiect, dar nu este o varianta care sa ne convina, pentru ca asta inseamna costuri suplimentare pentru clientii nostri. Din aceasta cauza, traseul nu este conexiunea... citeste mai mult