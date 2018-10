Fostul ministru al Justiției Raluca Prună lansează o serie de critici la adresa lui Dăncilă, după prestația din Parlamentul European, afirmând că „intervenția premierului a fost jalnică”, iar discursul a fost unui „agresiv-defensiv”. Mai mult, fostul ministru afirmă că „umblă vorba în târg că România nu va prelua președinția UE cu acest guvern”.

„La rece despre dezbaterea in plenul Parlamentului European privind deriva Romaniei.

1. Interventia premierului roman a fost jalnica. Un discurs agresiv-defensiv, dupa ce guvernarea prin papusarii ei a fost prinsa in fapt cu chestii una mai grava decat alta. Nu am... citeste mai mult