Omul cu meteoriții

Comuna recunoscută, până acum, pentru cetatea romană Romula și pentru cabana de vânătoare preferată de Ceaușescu ar ascunde, susține un căutător de comori din zonă, și o importantă avere căzută din cer.

„Numismatu’“, așa cum este cunoscut Ion Bolnavu în satul său, Reșca, din comuna olteană Dobrosloveni, susține că în urmă cu doi ani a găsit în albia unui pârâu din localitate bucăți de meteorit. De atunci ar tot încercat să certifice descoperirea, în acest sens adresându-se inclusiv Institutului Geologic al României.

„Eu când am fost la București, când am făcut testele, e un an jumate,... citeste mai mult