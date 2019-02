Diego Fabbrini a marcat golul victoriei lui FC Botoşani de pe terenul lui Dinamo, scor 2-1, şi speră la calificarea moldovenilor în play-off-ul Ligii 1.

"Cred că am jucat bine, e o mare performanţă. Sunt fericit pentru rezultat, dar trebuie să ne revenim, pentru că mai avem două meciuri grele. Am pregătit meciul bine, am făcut ceea ce trebuia şi nimic mai mult. Sperăm la play-off, mai sunt două meciuri, dar sunt multe echipe în luptă. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun în următoarele două partide. Nu... citeste mai mult

