Accidentat, Marco Dulca a văzut din tribune meciul cu Ţara Galilor, care a dus echipa naţională la un pas de Campionatul European.

"Am avut emoţii foarte mari pentru colegi, dar mă bucur pentru această victorie. Am spus de un an şi jumătate că putem fi noua Generaţie de Aur. Marţi mă voi opera şi vor fi câteva săptămâni de recuperare. Voi fi apt pentru Euro", a spus Marco Dulca, la finalul partidei cu Ţara Galilor, câştigată cu 2-0 de România.

