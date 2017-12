OMS: Dependenta de jocuri pe calculator ar putea fi inclusa in lista problemelor de sanatate mintala Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ar putea include dependenta de jocuri in lista tulburarilor psihice din sistemul de clasificare a bolilor ce urmeaza sa fie publicat in 2018, informeaza miercuri Xinhua.

Sursa foto: pixabay.com International In versiunea beta a celei de-a unsprezecea editii actualizate a Clasificarii Internationale a Bolilor si Problemelor de Sanatate (ICD-11), dependenta de... citeste mai mult

azi, 12:49 in Externe, Vizualizari: 26 , Sursa: 9am in