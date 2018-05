OMS - 7 milioane de oameni mor in fiecare an din cauza expunerii la aer poluat Aproximativ 7 milioane de persoane mor in fiecare an din cauza expunerii la aer poluat, potrivit unor estimari realizate de expertii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza DPA.

