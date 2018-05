Omnilogic devine astfel distribuitor autorizat in Romania pentru solutiile de securitate Avast si AVG.

Infiintata in 1988, Avast Software s-a transformat intr-un gigant antivirus, numarul unu pe piata de securitate a consumatorilor, cu peste 400 milioane de utilizatori activi in intreaga lume. AVG este compania de securitate online care furnizeaza software si servicii de varf pentru a proteja dispozitive, date si persoane. De la achizitionarea AVG de anul trecut de catre Avast, cele doua companii au lucrat pentru a combina cele mai bune solutii si pentru a oferi partenerilor lor solutii de securitate complete, unificate sub brandul Avast Business. Au integrat... citeste mai mult

