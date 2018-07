Omenirea îşi va consuma la 1 august toate resursele pe care natura le poate reface într-un an şi va trăi „pe credit” timp de cinci luni, potrivit ONG-ului Global Footprint Network, care subliniază că această dată are loc tot mai devreme, relatează AFP.

Ziua de 1 august este „data la care vom vom fi folosit mai mulţi arbori, apă, soluri fertile şi peşte decât Terra poate să ne furnizeze într-un an pentru a ne alimenta, asigura locuinţă şi deplasa şi vom fi emis mai mult carbon decât pot să absoarbă oceanele şi pădurile", explică Valérie Gramond de la Fondul Mondial pentru Natură (World Wide Fund for Nature,...