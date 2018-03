În 31 martie, se împlinesc 85 de ani de la naşterea poetului Nichita Stănescu. Readuc aminte că marele poet a fost în Maramureş, şi la Deseşti, de două ori: 1979 şi 1980. S-a legat de noi. Dar şi noi ne-am legat de el şi de poezia lui. Recent, am fost la Bucureşti. Am trecut prin Piaţa Amzei, unde a trăit poetul în ultima parte a vieţii. Am revăzut pe un perete basorelieful cu chipul lui, stropit cu grafitti. În curtea blocului, îi arăt doamnei Viorica copacul Gică, păstrând amintirea marelui său prieten.

