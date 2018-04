Procedurile de transferare a trupului neinsufletit al Reginei Ana din Elvetia in Romania se vor incheia saptamana viitoare, dupa care, pe 9 august, va fi adus in Romania. Sicriul cu trupul Reginei va fi depus o zi in sala tronului, in holul de onoare...

Reporterul, 2 August 2016