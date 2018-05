Duminica, 27 Mai, 23:33

Marcel Popescu, președintele lui U Craiova, a vorbit cu mult entuziasm despre finala Cupei cu Hermannstadt, câștigată de olteni cu 2-0.

"Este cea mai frumoasă finală de Cupă pe care am văzut-o în ultimii 10-15 ani. A fost senzațional, mai ales că am câștigat. Ce am văzut în finala aceasta mi-a dovedit că Universitatea e cea mai frumoasă și iubită echipă din provincie. Fanii noștri au generat un spectacol formidabil.

Ne trebuia un trofeu pentru că am terminat pe 3 în campionat. Acest trofeu ne obligă să facem cât mai multe lucruri frumoase în perioada următoare. Să sperăm că vom reuși să ne calificăm în grupele... citeste mai mult