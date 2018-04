– continuare din numãrul trecut –

In privinta lui Lascarache Mihalache, ispravnic al tinutului Tutova in timpul rãzboiului Crimeii, remarcãm activitatea sa ca presedinte al tribunalului tinutal din Husi intre 16 aprilie 1837 si 30 noiembrie 1839, precum si numirea ca ispravnic al tinutului Fãlciu la 1 noiembrie 1847, cand era spãtar. Informatiile despre privighetorii de ocoale sunt umbrite de asezarea satului Carligati in tinutul Tutova (sNumeroase plangeri ale locuitorilor din satele Brãdesti, Ciortolom, Carligati si Pogonesti, din ocoalele Targului si Coroduluio, p. 395-396).