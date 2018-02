♦ Takeaway.com, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de comenzi online de mâncare din Europa, a achiziţionat grupul bulgar Hello Hungry, din care fac parte platformele online Oliviera.ro şi BGMenu.bg, pentru suma de peste 10 milioane euro.

Hello hungry SA, compania care administrează platforma locală de comenzi de mâncare Oliviera.ro, parte a grupului bulgar Hello Hungry, s-a angajat să crească anual cu 150% în următorii ani în urma tranzacţiei cu Takeaway.com, unul dintre cei mai mari jucători... citeste mai mult