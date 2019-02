A doua semifinală Eurovision Romania a avut loc la Arad, la Sala Sporturilor „Victoria” și a fost transmisă, în direct, la TVR 1, TVR Moldova, TVR Internațional, TVR HD și pe TVR+.

Eurovision Romania, semifinala de la Arad / FOTO: TVR 11 piese au participat la cea de-a doua semifinală Eurovision România. Dintre acestea, 6 s-au calificat în finala concursului:

Right now - Olivier Kaye, Daina - Letitia Moisescu & Sensibil Balkan, Dear father - Laura Bretan, On a Sunday - Ester Peony, Renegades - Linda Teodosiu si Your journey - Aldo Blaga.

Primele cinci au fost alese de juriul format din Adi Cristescu, Mihai Georgescu (Miță), Crina Mardare,... citeste mai mult

azi, 00:09 in Actualitate, Vizualizari: 17 , Sursa: TVR in