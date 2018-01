Olivier Giroud a semnat cu Chelsea

Olivier Giroud, atacantul naţionalei de fotbal a Franţei, s-a transferat de la Arsenal la altă echipă londoneză, Chelsea, a anunţat site-ul clubului de pe Stamford Bridge, miercuri, în ultima zi de mercato.

Giroud, care are 31 de ani, juca din 2012 la Arsenal. El a semnat un contract pe 18 luni cu Chelsea, unde va purta numărul 18. Potrivit L'Equipe, indemnizaţia de transfer este de circa 20 de milioane de lire sterline.

Atacantul are 29 de goluri în 69 selecţii pentru "les Bleus". Giroud a marcat primul gol al EURO 2016, în meciul de deschidere, în victoria cu 2-1 a Franţei împotriva României.

