Olimpiu Moruțan (18 ani) nu a depășit momentul din meciul România U19 - Ucraina U19, scor 1-2, și a explicat în premieră motivul eliminării.

Mijlocașul celor de la FC Botoșani a părut evident marcat și a stat permanent cu capul plecat în timpul interviului de la finalul meciului cu Chiajna, scor 0-0.

"A fost un moment foarte greu pentru mine. Nu am trecut peste, nu am cum. O să mai treacă două, trei luni până o să-mi revin.

Nici eu nu mi-am dat seama pe moment ce am făcut. Eram atât de fericit. Când am luat primul galben nu am fost atent la arbitru. Am crezut că nu... citeste mai mult

