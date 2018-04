Norocul a fost de partea lui Liverpool la tragerea la sorţi pentru semifinalele Ligii Campionilor. În calea cormoranilor spre a doua finală europeană în doi ani a ieşit AS Roma, cea mai slab cotată echipă din cele patru rămase în competiţie. Capitolinii au reuşit surpriza sezonului în Liga Campionilor, după ce au eliminat-o pe Barcelona în sferturi şi au ”reparat” înfrângerea categorică de pe Camp Nou, scor 4-1, cu 3-0 în returul de pe Olimpico.

Liverpool are amintiri plăcute legate de adversara sa din semifinale. În 1984, Liverpool a cucerit Cupa Campionilor Europeni după o finală cu AS Roma,... citeste mai mult