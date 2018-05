Olimpiada Nationala a Sportului Scolar de Rugby Tag mixt

Olimpiada ce a avut loc la Galati in perioada 11-12 mai 2018 unde echipa Liceului “Anghel Saligny a ocupat locul 3.

Au participat la competitie 6 echipe din zona de Sud-Est a Romaniei, care au fost impartite in doua grupe a cate 3 echipe. Echipa de rugby-tag mixt ciclul primar a Liceului “Anghel Saligny” a facut parte din grupa B, alaturi de echipele judetelor Vrancea si Tulcea.

Echipa braileana a castigat ambele meciuri jucate cu Vrancea si Tulcea. In urma acestor rezultate clasandu-se pe primul loc in grupa.

In semifinale micutii braileni au pierdut la diferenta de un eseu cu echipa judetului Buzau(1-2),juncad in finala cu... citeste mai mult