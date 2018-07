Olimpia a avut o medie de 355 spectatori pe meci

Nu este un secret că fotbalul românesc, indiferent de nivelul practicat, atrage tot mai puțini spectatori în tribune. Iar an de an numărul celor care sunt prezenți în tribune scade tot mai mult astfel încât s-a ajuns, ca la unele meciuri, numărul spectatorilor să fie de ordinul zecilor.

Statisticile alcătuite în acest sens de colegii de la “Liga2.ro”, la nivelul eșalonului doi sunt sugestive, încât aproape că nu mai au nevoie de comentarii. În statistici figurează toate cluburile din Liga 2 așa că ne vom întâlni din nou cu Olimpia Satu Mare. Chiar dacă a dispărut de o jumătate de an din din pesajul fotbalistic din România. Iar poziția ocupată de FC Olimpia nu este una cu care să... citeste mai mult