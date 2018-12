„​Probabil asta vrea să provoace. Nu cred că e cazul să-i facem această plăcere. Zic că trebuie să aşteptăm votul popular şi s-ar putea să nu-i placă”, a declarat Olguţa Vasilescu. „Din păcate, nu am emis până acum o lege sau o ordonanţă prin care să spunem că la prima nominalizare ai 10 sau 15 zile, dar la a doua nu poţi să ai mai mult de 3 zile, mai ales că e decizia premierului“, a continuat ea. Olguţa Vasilescu a spus şi că preşedintele ar trebui să spună ce are cu ea: „Ai ceva cu Olguţa Vasilescu, spune care e motivul!“ „Am avut discuţii în partid şi mi s-a spus: s-ar putea cu tine să aibă o problemă, că tu ai ieşit mereu la rampă. Eu am spus: îmi... citeste mai mult

ieri, 22:36 in Politica, Vizualizari: 34 , Sursa: Adevarul in