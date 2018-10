„Sper din toată inima să avem peste 6 milioane de persoane care se vor prezenta la vot, pentru a spune sau , în funcţie de ceea ce cred. Este un referendum obligatoriu, faţă de altele de până acum care au fost doar consultative. (…) Nu ştiu care va fi rezultatul, pot doar să-l intuiesc şi sper din toată inima că am votat pentru rezultatul pe care îl aşteaptă cei mai mulţi români”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie are loc sâmbătă şi duminică, întrebarea adresată alegătorilor la referendum fiind "Sunteţi de... citeste mai mult

azi, 11:39 in Politica, Vizualizari: 34 , Sursa: Adevarul in