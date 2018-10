„E un moment foarte greu pentru toţi cunoscuţii lui Ilie Balaci. Îmi pare rău pentru familie. Am trimis condoleanţe, sprijinul nostru pentru tot ce vor avea nevoie de acum acolo, dar dispariţia prematură nu poate să le aline suferinţa în aceste momente. Bulevardul pe care e stadionul se va numi Ilie Balaci. Dispariţia ne-a luat prin surprindere pe absolut toţi. Nu mi-a venit să cred. Am aflat la două minute după ce s-a întâmplat decesul. Nimănui nu i-a venit să creadă. E greu să te gândeşti la el la trecut“, a spus Lia Olguţa Vasilescu.

Primăria Craiovei a anunţat, luni seara, că o stradă din municipiu va purta numele lui Ilie Balaci, iar în fiecare an va fi organizată o

