Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, a declarat sâmbătă că niciodată nu s-a coborât limbajul politic aşa cum s-a întâmplat în anul Centenar, susţinând că e nevoie de proiecte pentru interesul naţional, cum ar fi drumurile, deoarece „se plătesc bani pe autostrăzi neconstruite”.

„Niciodată nu mi s-a părut că s-a coborât limbajul politic ca anul acesta. În Parlament nu am văzut ceea ce am trăit anul acesta cu cei de la USR. Să nu poţi ţine şedinţe de comisie, cu boxe date la maxim, cuvinte injurioase. E păcat că tocmai în an centenar”, a... citeste mai mult