Olguta Vasilescu, raspuns pentru un medic: Regulamentul de sporuri trebuie revizuit, legea salarizarii nu se modifica "Am incercat sa structurez, pe cat posibil, principiile Legii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, in speranta ca asa vom clarifica multe aspecte mult disputate in ultima perioada", sustine ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, intr-o postare pe Facebook, potrivit stirileprotv.ro.

azi, 18:23 in Politica