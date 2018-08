Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat sâmbătă, la România TV, că în următoarele zile va fi prezentat public proiectul legii pensiilor, urmând ca în cursul zilei de duminică să mai aibă o ultimă discuţie pe această temă cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea. "Aş vrea să vă spun că sunt bani de pensii, că am primit bani în plus la rectificarea bugetară pentru plata pensiilor, pentru că am făcut şi o rectificare legislativă pentru cei care au ieşit la pensie în 2011. A apărut o lege care reglează inechităţile. S-a reglat şi era nevoie... citeste mai mult